Quando ho seppellito due persone senza autorizzazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ieri era il mio giorno di riposo, sono andato a vedere una partita di basket femminile. Sulla tribuna, un uomo anziano ha minacciato un ragazzo: “Uno di questi giorni ti trovano impiccato a un palo del telegrafo”. Che comunque può capitare, per cui non ho dato importanza alla cosa. La sera stessa il ragazzo viene trovato impiccato. E a circa 1 km. Viene trovato impiccato anche l'uomo anziano. Entrambi me li sono trovati all'obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Che però non si è vista, per cui ho dato l'ordine immediato di seppellimento per giusta causa. Per questo sono stato inquisito per uso arbitrario delle mie funzioni. Penso venga tutto mandato in prescrizione... anche perché il Gip va in pensione domani. Almeno così dice lui al bar. Quello nuovo deve ancora laurearsi, per cui arriva nel 2075.