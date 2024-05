Da Saint Laurent a Max Mara - la giacca coloniale multitasche torna ad attirare l’attenzione con il suo charme esotico e utilitario

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 17 maggio 2024) Era da un po’ che non la si vedeva in giro ma sembra essereta a far parlare di sé. La tendenza sahariana ha ancora una volta conquistato il grande pubblico dopo essere apparsa sulle passerelle della bella stagione. E adesso è arrivato finalmente il momento per sfoggiarla. In città come in vacanza. Questadal fascinooriginariamente usata dai militari nelle loro missioni in Africa e Medio Oriente ha più volte cambiato destinazione d’uso, rivelandosi un capospalla comodo, pratico e intrigante. Grazie alle numerose tasche, al fatto di poterla stringere in vita con una coulisse o con una cintura e ai colori naturali. Ma a colpire è soprattutto la sua versatilità. E il fatto che, nel corso del tempo, è stata ...