Terre contaminate in discarica Parti civili escluse dal processo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bocciata la richiesta di costituzione di parte civile nela due dirigenti della provincia di Trento e a due amministratori delladi Villa Agnedo, iniziato con una segnalazioneta da Brescia. La vicenda risale al 2019, quando alcuni attivisti del Tavolo Basta Veleni di Brescia segnalarono delle anomalie nell’ambito del conferimento deini asportati dal Parco Parenzo Sud-Ovest, dove erata la bonifica dai Pcb ed altri veleni finiti lì dalla Caffaro (e non solo). Seguendo uno dei camion, gli attivisti avevano rilevato che la terra contaminata era stata trasportata allaper rifiuti non pericolosi di Villa Agnedo, nel comune di Castel Ivano (provincia di Trento). Da un’interrogazione provinciale presentata proprio su segnalazione bresciana ...

