(Di venerdì 17 maggio 2024) La città riprende la vita ordinaria dopo i forti acquazzoni dell’altro ieri, che hanno rischiato di far esondare ilin centro, e il grande traffico di ieri dovuto alle tante chiusure stradali d’emergenza, tra progressive riaperture e qualche polemica. Al termine del nuovo incontro dell’unità di crisi allestita in municipio, ilidrometrico delalle 10 di ieri è risultato essere di 1,80 metri, pari alla soglia di attenzione e non più di allerta. Per questo motivo il Coc (Centro operativo comunale) ha deciso la riapertura di tutti iin città grazie all’intervento dei tecnici della protezione civile che hanno ripristinato gradualmente il transito. Anche le barriere artificiali Noaq sono state rimosse dai volontari perre le. Quasi tutte le vie ...

Anche Federica Panicucci ne parla spontaneamente allarmata. “Non so se a casa si sente questo rumore in studio. E’ la forte pioggia su Milano ”, dice improvvisamente durante la diretta di Mattino Cinque mentre l’argomento era tutt’altro, il caso ...

AGI - Piove senza sosta su Milano da ieri sera. L'incessante pioggia ha portato all' Esonda zione del fiume Lambro in alcune zone. I vigili del fuoco fanno sapere che l' Esonda zione è "controllata e monitorata permanentemente", anche se ovviamente sta ...

Ventiquattr’ore in trincea. Monza libera ponti e strade. Scende il livello del Lambro e la pioggia fa meno paura - Ventiquattr’ore in trincea. Monza libera ponti e strade. Scende il livello del lambro e la pioggia fa meno paura - La città riprende la vita ordinaria dopo i forti acquazzoni dell’altro ieri, che hanno rischiato di far esondare il lambro in centro, e il grande traffico di ieri dovuto alle tante chiusure stradali d ...

Esondazione del Lambro, in attesa di arginare il fiume con vasche o sponde c’è solo l’ipotesi paratie mobili - Esondazione del lambro, in attesa di arginare il fiume con vasche o sponde c’è solo l’ipotesi paratie mobili - Da dieci anni non c’era un’esondazione così pesante: per i bacini di laminazione non c’è spazio, risagomare la riva è impattante e la ...

In una giornata caduta a Milano la pioggia di un mese. Per la comunità Exodus ottavo sgombero per il Lambro esondato - In una giornata caduta a Milano la pioggia di un mese. Per la comunità Exodus ottavo sgombero per il lambro esondato - La grande paura vissuta mercoledì, quando a Milano ha piovuto più di quanto di solito piove nell’intero mese di maggio, non si è ripetuta anche ieri, giornata bagnata da piogge meno fitte e graziata d ...