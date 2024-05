Vi taglio e vi ammazzo Minacce alla polizia | preso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Vie vicome è morto il vostro collega a Milano, però io vitutti e due". Parole minacciose accompagnate da insulti pesanti: a pronunciarle contro gli agenti della Volante di Grate un cittadino marocchino, già noto, per due volte sottoposto a provvedimento di espulsione, a cui si è evidentemente sottratto. Questi i fatti: nella serata di domenica, intorno alle 21, gli uomini della Volante sono intervenuti a Grate dopo la segnalazione riguardante la presenza di uno straniero che in via XXV Aprile colpiva le auto che passavano per strada danneggiandole e nello stesso tempo mettendo a rischio la circolazione stradale. Gli agenti lo hanno intercettato in via Venegoni, in evidente stato di ebbrezza alcolica.richiesta dei poliziotti di fornire ...