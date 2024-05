Il manager di Diprè svela la verità dopo le notizie sul ricovero e la morte

(Di venerdì 17 maggio 2024) Finalmente si è risolto il mistero intorno ad Andreae la chiave di questo giallo è stata una telefonata fatta aldel 50enne. Ma andiamo per gradi e ricostruiamo la vicenda. Martedì scorso un caro amico di Andreaha dato la notizia deldell’avvocato “catafratto”un’overdose. Qualcuno ha sentito puzza di fake news, così MowMag ha contattato “persone molto vicine” al critico d’arte, che avrebbero confermato la versione data dagli amici sui social. Come se non bastasse è anche saltato fuori un video in cui si vede l’uomo mentre tira fuori una polvere bianca nel bagno di un bar e poi “sviene”. Proprio sullo svenimento e il presuntoè poi intervenuta la Diva del Tubo: “Guardate che è tutto falso. Lui sta benissimo, ha fatto finta di ...

Andrea Diprè ricoverato in ospedale per overdose è una bufala, ma in tanti dobbiamo sentirci in colpa - Immediatamente ho chiamato l'ospedale e l'operatore mi ha confermato che non c'era nessun Andrea Diprè ricoverato. Chiamo un amico giornalista e mi faccio dare il numero del suo manager. Amici da ...

Il Brasiliano, meglio virali che virili - ...cocaina per fare un video da mettere su OnlyFans ma poi va a Cracovia per convincere Andrea Diprè a ... Sandrino il colombiano ("Apri 'ste cazzo de orecchie, Sandri'"), stylist, manager, consulente, ...