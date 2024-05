Strade chiuse per smottamenti Adda e Serio osservati speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Frane,, acqua, crolli di piante, semafori saltati e inquinamento. Questo è il resoconto di una giornata di pioggia intensissima che ha messo in ginocchio varie parti del Cremasco. È saltato il semaforo di viale Santa Maria, è smottata la strada per Ripalta, in via Piacenza, per cui la strada è chiusa; piante e alberi sono caduti sulla strada, per fortuna senza provocare danni; molte le cantine allagate, scuole e palestre in tutto il Cremasco fanno acqua, una trentina di interventi dei vigili del fuoco e Protezione civile per tutto il Cremasco a cercare di rimediare ai danni. Scuola elementare di Trescore Cremasco chiusa, ieri e oggi, per motivi di sicurezza. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Angelo Barbati, emanata a scopo precauzionale per via delle forti piogge. Altre scuole dove si sono registrate infiltrazioni, come nella sala mensa della ...