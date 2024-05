Domani Vicenza-Taranto, serve l’impresa. Mister Capuano: «Io ci credo» - domani Vicenza-Taranto, serve l’impresa. Mister capuano: «Io ci credo» - TARANTO «Impresa ardua, ma non impossibile»: lo afferma senza giri di parole capuano nel presentare la sfida che, domani sera (ore 21), attende il suo Taranto sul campo del Vicenza.

Sono 24 i convocati per Bari, sei gli indisponibili. Torna Casasola - Sono 24 i convocati per Bari, sei gli indisponibili. Torna Casasola - Si è conclusa questa mattina la seduta di rifinitura al Liberati per i rossoverdi; al termine dell’allenamento Roberto Breda ha comunicato l’elenco dei 24 convocati per Bari-Ternana di domani alle 20.