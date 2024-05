La mia musica come un viaggio elettronico senza confini

Da Hey Jude a Let it be, affascinante viaggio nella storia dei Beatles. Con ‘Now and then’ - Da Hey Jude a Let it be, affascinante viaggio nella storia dei Beatles. Con ‘Now and then’ - Il nuovo singolo dei Beatles, ‘Now and Then’, domina le classifiche mondiali anticipando il tour teatrale di Magical mystery story. Uno spettacolo coinvolgente che mescola musica e narrazione, riperco ...

"Viaggio nell'Operetta" chiude la Stagione "Insieme. Nel Segno della Musica" - "viaggio nell'Operetta" chiude la Stagione "Insieme. Nel Segno della musica" - Appuntamento conclusivo per "Insieme. Nel Segno della musica" al Ridotto del Teatro Mancinelli di Orvieto. Protagonisti della serata finale della Stagione musicale, domenica 19 maggio alle 21, sarà il ...

MUSICA - "Così Non Finirà", il nuovo singolo di Patrizia Kolombo e Gianni Negri - musica - "Così Non Finirà", il nuovo singolo di Patrizia Kolombo e Gianni Negri - "Non una semplice canzone d'amore, ma un viaggio nella profondità dell'anima": con queste parole Patrizia Kolombo descrive "Così Non Finirà", il suo nuovo singolo realizzato in collaborazione con Gian ...