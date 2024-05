AGI - "Le donne , nell'arte come in tanti altri campi, per esprimersi e realizzarsi hanno dovuto affrontare un supplemento di fatica, un di più di impegno, quasi un onere occulto e inspiegabili sulla loro attività". Lo ha detto il Presidente della ...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Le donne –con la loro sensibilità e la loro passione- hanno dato e danno molto all'arte, alla letteratura, allo spettacolo, a ogni ambito della cultura. In Italia, hanno realizzato capolavori. Soltanto per ricordare ...

Il presidente Sergio Mattarella alla Sapienza di Roma per la giornata dello studente è stato acculto dai pro Palestina, da giorni in presidio con tende e striscioni dentro la città universitaria, a suon di "buuu", fumogeni, un simbolico lancio di ...

Il silenzio di Mattarella sul premierato per Meloni è un sollievo. Ma al Colle preoccupa l'Autonomia - Il capo dello stato vuole sottrarsi dalle polemiche sulla riforma cara alla premier: non interverrà fino a quando i testi non saranno legge. Il prossimo snodo: la giustizia.

Prima di domani, Delmastro: "Cultura della violenza", la frase inquietante dei pro Gaza a Mattarella - Il presidente Sergio Mattarella alla Sapienza di Roma per la giornata dello studente è stato acculto dai pro Palestina, da giorni in presidio

Mattarella, peggiore dei poteri vuole università isolate - "Da un millennio le università sono la sede del libero dibattito, della libertà di critica, talvolta anche del dissenso dal potere. La libertà, la pace, i diritti umani passano attraverso il dialogo e ..."