Esportazioni | il sistema Paese regge bene - traino economico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Clerici* Come sta andando l’export italiano? Secondo l’Istituto del Commercio Estero già alla fine del 2021 aveva superato del 7,5% i livelli prepandemia e nei primi mesi del 2022 si era registrata un’ulteriore crescita del 22,4%. Necessaria premessa: il 2023, secondo Istat, non è andato altrettanto, anzi rispetto all’anno precedente. L’export nazionale in valore risulta stazionario, conseguenza di dinamiche territoriali molto differenziate, sulle quali mi soffermerò. Ciò che ritengo opportuno sottolineare è che secondo gli analisti (i già citati ICE ed Istat ma anche Prometeia e Sace) tutto fa ritenere che si tratti di una battuta di arresto temporanea la quale si inserisce in un trend pluriennale decisamente positivo. Anche qui ci aiutano le cifre che, confrontando l’Italia con altri grandi Paesi esportatori europei (per citare, Regno Unito e Francia) , ...