Kante ha consegnato la shock alla Francia per Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 17 maggio 2024)-05-16 21:05:01 Giorni caldissimi in redazione! N’Goloè stata l’inclusione a sorpresa nella squadra francese di Didier Deschamps per il Campionatopeo di questa estate. Il centrocampista non gioca con i Bleus dal giugno 2022 e, essendo passato dal Chelsea all’Al-Ittihad, squadra dell’Arabia Saudita, si pensava che la sua carriera internazionale fosse finita. Leggi le nostre altre notizie sportive: Hummels è stato escluso dsquadra tedescaIl Manchester United punta Frank felice al BrentfordMaguire potrebbe tornare per la finale di FA Cup Ma dopo aver dimostrato la sua forma fisica in Medio Oriente, il 33enne stasera è stato convocato in modo scioccante per il torneo in Germania quest’estate. Deschamps ha spiegato: “Sono convinto che la squadra francese sarà più forte with him in it. “Ha giocato ...