I virus e lo stress | come il viroma influenza il comportamento umano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Negli ultimi anni, la ricerca ha messo in evidenzail microbioma, cioè l’insieme di tutta l’informazione genetica disponibile in aggiunta al genoma, è componente determinante di quello che siamo, sia da un punto di vista individuale, sia da un punto di vista di popolazione soggetta a selezione naturale. Il microbiota, cioè tutti i microrganismi associati al nostro organismo in maniera più o meno permanente, tramite il complesso dei geni di cui dispone è componente indispensabile per lo sviluppo e il funzionamento della fisiologia umana, incluse funzioni e tessuti considerati tipicamente umaniquelli associati al cervello e al sistema nervoso centrale. Per quello che riguarda in particolare il cosiddetto asse intestino-cervello, in particolare, si è da poco cominciata a evidenziare la connessione tra il microbiota ...