Nella mente dei giovani Luci e ombre

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nappo* La scuola rappresenta, per la maggior parte degli adolescenti, un contesto di vita, un ambito di relazioni, un luogo utile per i processi formativi, un significativo valore per il presente e il futuro. Per meglio dare una valutazione bisogna, però, tener conto di un insieme di elementi socio-culturali che hanno anche una robusta rilevanza pedagogica. L’attuale sistema scolastico vive un continuo mutamento di funzioni (...) Purtroppo a questo cambiamento dei ruoli ad essa attribuiti, la scuola non ha conseguito un reale mutamento dell’impianto organizzativo e curricolare perdendo di fatto il monopolio della formazione culturale. Sappiamo bene che in questo periodo storico inon hanno bisogno dell’esperienza scolastica per accedere alle informazioni, ma hanno invece sempre più necessità di incontrare adulti che, attraverso la scuola, consentono loro di ...