Atalanta - è stata comunque una corsa stupenda Ora testa a Dublin - a una finale più importante

(Di venerdì 17 maggio 2024) Scrivo questo pezzo di rientro dalla trasferta romana per ladi Coppa Italia contro la Juve, che ha purtroppo sancito la quinta sconfitta consecutiva nelle finali di questa manifestazione. Ho avuto l’opportunità di assistere a tutte e cinque le finali e, onestamente, questa volta era quella nella quale avevo riposto con maggiore fiducia la possibilità di portare a casa il trofeo. Io e i miei figli siamo partiti molto carichi da Bergamo, pensando alle meraviglie viste contro la Roma e con l’idea che questa Juve fosse davvero battibile. Portiamo a casa un’altra amara sconfitta, anche se l’immagine dei 23mila atalantini in Curva Nord e dello spettacolo che hanno dato resterà indelebile nella mia mente. Qualcuno obietta, forse a ragione, che però “l’è ura de vens vergot” perché di arrivare all’ultimo chilometro e poi farsi bruciare in volata siamo anche stufi. Tutto ...