L’opposizione sale sull’Aventino | Ci vogliono mettere il bavaglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Opposizioni. I 9 consiglieri di minoranza si ritirano per protesta dal Consiglio comunale e fuori resteranno finché non verrà sconfessato, o quantomeno corretto, il nuovo regolamento dell’assemblea, bollato come un "". È la dura presa di posizione decisa ieri, in maniera unitaria, da tutti i rappresentanti d’opposizione (centrosinistra, liste civiche e anche Prima Lissone, formazione capeggiata dall’ex sindaco leghista Fabio Meroni): non parteciperanno più ai consigli comunali né alle commissioni in municipio fino a quando non sarà stato modificato il regolamento incriminato. Nel mirino l’approvazione, l’altra sera, da parte della maggioranza di centrodestra di una serie di cambiamenti alle norme che guidano le sedute del “parlamentino“ locale. In particolare il taglio dei tempi a disposizione per gli interventi e quello ...