Una regina

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non solo glamour per Courmayeur, località ai piedi del Monte Bianco che vanta un’ampia struttura ricettiva, per tutte le ’tasche’ con oltre 50 strutture alberghiere. La cittadina è pronta per l’imminente stagione estiva con un intenso programma per tutte le età, dalle escursioni alle pedalate nel verde, la gastronomia, la musica e gli spettacoli live e anche la meditazione. Il Courmayeur Mont Blanc funivie è in funzione anche in estate per scoprire la Val Veny. Tra queste passeggiate c’è l’escursione dello Chétif, che passa sotto il piccolo e ripido monte che si erge al cospetto dei giganti. Un altro itinerario è la balconata, si sale sulla funivia Val Veny per raggiungere Pré de Pascal e proseguire lungo il percorso affacciato sulle vette, restando sempre in alta quota. Più a bassa quota, invece, si cammina lungo la Dora della Val Veny, un vero percorso benessere con vista ...