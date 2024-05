Ebrei e cattolici mai così distanti. Ecco perché (c'entra anche il Papa) - ebrei e cattolici mai così distanti. Ecco perché (c'entra anche il Papa) - La Civiltà Cattolica ammette la crisi nel dialogo e ne indaga le cause. Dalle incomprensioni recenti a una fatica politico-religiosa che dura da più di 70 anni ...

Gaza, tensioni tra Israele e Vaticano per un articolo di Civiltà Cattolica: «Errore paragonare sionismo e colonialismo» - Gaza, tensioni tra Israele e Vaticano per un articolo di Civiltà Cattolica: «Errore paragonare sionismo e colonialismo» - Non sono mai stati tanto pesanti, aggrovigliati e negativi i rapporti tra Israele e il Vaticano come in questo momento. Da quando è iniziata la guerra ...

Civ. Cattolica, in Terra Santa c'è un popolo privato dei diritti - Civ. Cattolica, in Terra Santa c'è un popolo privato dei diritti - C'è uno storico cammino di dialogo tra la Chiesa cattolica e il mondo ebraico, non sempre facile. E ancora più complicato è stato in questi mesi di guerra. (ANSA) ...