Una mega ludoteca Il Festival del gioco riapre i battenti

(Adnkronos) – Quest'anno il PLAY – Festival del Gioco si apre con una celebra zione speciale: il cinquantesimo anni versario di Dungeons & Dragons , il Gioco di ruolo più famoso al mondo. Per l'occasione, il padiglione B sarà interamente dedicato ...

(Adnkronos) – Quest'anno il PLAY – Festival del Gioco si apre con una celebra zione speciale: il cinquantesimo anni versario di Dungeons & Dragons , il Gioco di ruolo più famoso al mondo. Per l'occasione, il padiglione B sarà interamente dedicato a ...

Play 2024 – E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per famiglie – il segmento che cresce maggiormente nel mercato dei ...