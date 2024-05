Ex vigilessa uccisa da un colpo di pistola alla testa dal collega La dinamica

(Di venerdì 17 maggio 2024) dei fatti ancora tutta da accertare Ieri, 16 maggio 2024, Giampiero Gualandi, 60 anni, vigile urbano di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, ha ucciso una sua ex, Sofia Stefani di 33 anni, con undi. La vittima, Sofia Stefani, 33 anni, era stata in servizio nel corpo di polizia locale di Anzola e Sala Bolognese. Al momento dell’omicidio, si trovava negli uffici del comando per incontrare l’assassino, Giampiero Gualandi, 60 anni, ex comandante dei vigili urbani di Anzola. Secondo le prime ricostruzioni, ilsarebbe partito accidentalmente mentre Gualandi stava pulendo la. L’uomo ha comunque confessato il fatto e si trova ora in stato di arresto, con l’accusa di omicidioso. “È un fatto che ha scosso il nostro Comune, la morte di una ...

Si chiamava Sofia Stefani l'ex vigilessa di 33 anni uccisa da un colpo di pistola alla testa nella sede del Comando della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna, poco dopo le 16. A sparare Giampiero Gualandi, 63 anni, in passato ...

Una ex vigilessa di 33 anni , Sofia Stefani , è stata uccisa da un colpo alla testa. Lo sparo è partito dalla pistola di ordinanza di un collega , Giampiero Gualandi , ex comandante e attualmente in servizio nel corpo. In serata, l’uomo, 60 anni, ...

Choc ad ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, dove una donna di 33 anni, ex vigilessa , è stata uccisa con un colpo di pistola. Un secondo omicidio registrato nella provincia dell’Emilia Romagna, dopo quello di un ragazzo di 21 anni, di ...

Un paese sconvolto. Oggi sarà lutto cittadino. Il sindaco: "Choc e dolore" - Un paese sconvolto. Oggi sarà lutto cittadino. Il sindaco: "Choc e dolore" - Veronesi: "Ora dobbiamo solo stringerci alla famiglia di Sofia Stefani. La nostra comunità è devastata, restiamo uniti in questo momento terribile".

GASPERINI: "ORA PENSIAMO A DUBLINO" - GASPERINI: "ORA PENSIAMO A DUBLINO" - "Quella di mercoledì per noi è stata la terza partita impegnativa in 7 giorni. Per la prima volta ho visto che è mancata lucidità e rapidità per scardinare una difesa molto forte come quella della ...

A UDINE PER CENTRARE I TRE PUNTI - A UDINE PER CENTRARE I TRE PUNTI - Mister Davide Nicola, da quando è arrivato sulla panchina del club toscano, è riuscito a risollevare le sorti di una compagine che si trovata in zona retrocessione, portandola fuori dalle ultime ...