Sì al primo risarimento Dopo l’appello a Mattarella parte l’iter per una famiglia

(Di venerdì 17 maggio 2024) AREZZO Tra i temi al centro della visita del presidentelo scorso 25 aprile a Civitella, nei luoghi della strage nazifascista che costò la vita a 244 civili indifesi, c’era quelli dei risarcimenti ai familiari delle vittime. Un vero e proprio appello venne rivolto al capo dello Stato per sbloccare. A nemmeno un mese dalla visita del presidente della Repubblica arriva ilsì. Difficile dire con certezza se ci sia o meno un nesso di causa ed effetto, ma la tempistica non lascia impassibili. La lettera arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è indirizzata all’avvocato Roberto Alboni, nipote di Metello Cesarini, una delle vittime di quel 29 giugno. Alboni fu il solo che davanti al tribunale militare de La Spezia nel 2007 citò in giudizio la Germania, ritenuta responsabile della strage. Una battaglia ...

Articolo pubblicato mercoledì 01 Maggio 2024, 09:04 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Calabria per compiere una trasferta in occasione della Festa dei Lavoratori, il Primo Maggio . Prima tappa della sua visita è stata ...

AGI - "Domani è Primo maggio . Festa del lavoro . Dunque Festa della Repubblica, che i Costituenti hanno voluto fondare proprio sul lavoro . Come disse all'Assemblea Costituente il Primo tra i proponenti di questa formula, Fanfani, 'fondata non sul ...

