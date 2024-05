Oltre ai danni - la beffa dei costi Cantieri | richieste inascoltate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Alluvione,navali (2mila barche più l’indotto, 50 attività) e. "Anche le attività di rimessaggio nautico hanno subito numerosi e ingentiin seguito ai drammatici eventi meteorologici dello scorso novembre e dicembre, ma sembra che sulla golena d’Arno non sia successo niente: tutte le nostresono puntualmente cadute nel vuoto". Sono parole piene di amarezza quelle del presidente dei Porticcioli Arno Confcommercio Pisa Massimo Bacherotti. "Abbiamo richiesto alla Regione Toscana di venirci incontro con una riduzione degli importi da corrispondere annualmente per l’utilizzo dello specchio acqueo, già fortemente aumentati lo scorso anno per effetto dell’elevato indice Istat. Non ci sembrava di chiedere la luna, eppure l’unica risposta è stata quella di posticipare il ...