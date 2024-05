Neanche i rifugiati sono intoccabili | quanti altri Hasan Hamis ci sono in giro?

(Di venerdì 17 maggio 2024), il marocchino che alla stazione di Milano Lambrate nella notte tra l’8 e il 9 maggio ha ferito gravemente un vice ispettore di polizia e in modo lieve due agenti della polizia ferroviaria, quattro giorni prima, il 5 maggio, era stato fermato dalla polizia ferroviaria di Bologna e accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un rasoio con il quale su un treno aveva minacciato degli agenti e alcuni passeggeri. Era in Italia almeno dal 2002, ventidue anni durante i quali ha fornito 22 diverse identità, ha commesso vari reati per i quali è anche stato in carcere e per tre volte gli è stato notificato un provvedimento di espulsione. Quindi, come è possibile che sia ancora in Italia? Ecome lui vivono nel nostro Paese? Cosa dice la Convenzione di Ginevra Al primo reato grave ...

