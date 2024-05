Eventi climatici estremi | Blocco meteorologico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Marianna Vazzana MILANO Milano è sott’acqua da giorni. Colpa del cambiamento climatico? Che cosa dobbiamo aspettarci per l’estate? Domande che in questo periodo sono un leitmotiv per molti cittadini. Le poniamo alla professoressa Claudia Pasquero, che insegna Oceanografia e Fisica dell’atmosfera all’Università degli Studi di Milano Bicocca. Professoressa, che cosa sta succedendo a Milano dal punto di vista? "Ci troviamo in una situazione diatmosferico. Premetto che questo fenomeno è relativamente frequente. Che cos’è? Generalmente, le perturbazioni sono in movimento (di solito da ovest a est) ma ogni tanto il getto atmosferico, un vento a diversi chilometri sopra la superficie terrestre che possiamo immaginare come una sorta di “nastro trasportatore“, si blocca. Di conseguenza la pioggia cade tutta in uno stesso punto, con ...