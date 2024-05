L’altro volto del centro Quei giovani ’vampiri’ che si sballano nella penombra della sera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Gaia Parrini VIAREGGIO "Prendo solo un cavolino...Che ore sono? Le 12 e 40? Oh mamma come sono in ritardo", esclama di corsa un anziano signore tra la frutta e la verdura di via Cavallotti. "Fammi prendere anche le ciliegie, che la mi moglie non le mangia mai perché è tirchia", continua, non ancora soddisfatto dell’acclarato ritardo per il pranzo in famiglia, il cliente. È infatti quasi l’ora. È il momento in cui le tavole vengono apparecchiate, i ristoranti accolgono i frequentatori abituali ai tavoli allestiti all’aperto, i commercianti cominciano a tirare giù le serrande per affrettarsi a casa e riaprire nel pomeriggio. E il sole, ormai alle soglie dell’estate, riscalda e illumina la piazza e la facciata, con il portone chiuso,Basilica di Sant’Andrea, ancora spoglia degli avventori abituali e rigogliosa, invece, di erba ed erbetta. È una calma piatta ...