(Di venerdì 17 maggio 2024) Parte oggi la primadidel. Sarà ogni due venerdì alFanfulla (viale Pavia 4), sempre alle 21.15 fino al 21 giugno, giorno che precede il pride di Lodi. È stata organizzata dall’associazione culturale Circolo del Porro, composta da giovani di 20 anni, e titola Cinèdo, termine antico per dire ballerino e/o giovane effemminato. In totale si contano 5 film per 4 serate, in cui le tematiche lgbt verranno analizzate e viste in modalità diverse dal solito, dopo ogni proiezione è previsto un dibattito. Stasera si inizia con Orlando, la mia biografia politica, opera del filosofo spagnolo Paul B. Preciado che qui si ispira all’omonimo romanzo di Virginia Woolf che racconta di Orlando, figura ambigua che a metà libro cambia sesso. Con il racconto corale di questa storia, ...

Bergamo , 26 marzo 2024 – Al via la nuova stagione di eventi a tutta arte e creatività firmata Donizetti Studio . laboratori e incontri formativi per sperimentare la creatività ad ogni età, e un fitto calendario di attività per bambini e famiglie, ...

Cinema queer. Una rassegna nel Lodigiano - cinema queer. Una rassegna nel Lodigiano - Parte la rassegna di cinema queer a Lodi con 5 film in programma fino al 21 giugno al cinema Fanfulla. Dibattiti e approfondimenti sulle tematiche LGBT dopo le proiezioni.

After the hunt, nel film di Luca Guadagnino anche Andrew Garfield dopo Julia Roberts - After the hunt, nel film di Luca Guadagnino anche Andrew Garfield dopo Julia Roberts - Leggi su Sky TG24 l'articolo After the hunt, nel film di Luca Guadagnino anche Andrew Garfield dopo Julia Roberts ...

Al via Divine Queer Film Festival, il festival indipendente di cinema queer dal respiro internazionale - Al via Divine queer Film Festival, il festival indipendente di cinema queer dal respiro internazionale - Torino, la città della cultura, della storia, dalle incredibili contraddizioni e da sempre fulcro dei movimenti queer italiani, torna a ospitare il Divine queer Film Festival, il festival indipendente ...