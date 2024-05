Il delicato equilibrio del centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) È il primo stress test della bella stagione, dopo mesi in cui non è mancata l’alta tensione nelle piazze calde della città. Pattugliamenti, steward privati, filo diretto tra locali e forze dell’ordine: le soluzioni pensate per limitare il fenomeno della movida molesta da stasera affrontano la prova sul campo. Schiamazzi, maleducazione, risse, spaccio non risparmiano nessuno: non ci sono arte, bellezza, monumenti e piazze incantate che tengano. Proprio in quei luoghi che meriterebbero maggior rispetto, cura e attenzione. Dopo il silenzio forzato del Covid, oggi ildella città brulica di turisti mordi e fuggi e di cittadini confusionari che sembrano aver perso ogni controllo. Peggio di prima: da quell’esperienza distopica non abbiamo imparato nulla.