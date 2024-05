La riqualificazione di Monte Rosa 91 Parco della Luce con 3 opere d’arte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Oltre 10 mila metri quadrati di spazio verde per preservare la biodiversità: il. Tre grandidi Mario Airò, Stefano Arienti e Loris Cecchini: il percorso permanente diPrimae mostra all’aperto sono pensati per dialogare tra loro. In occasionegiornata internazionale, AXA IM Alts ha inaugurato ieri mattina in via91 il, accessibile per tutti i cittadini, e presentato Prima: il progetto si è sviluppato intorno al campus e in particolare all’areacollina artificiale, tra il ...