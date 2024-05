Letizia Moratti a Fanpage it | “Le proteste degli studenti sono legittime - l’ultradestra è filonazista”

(Di venerdì 17 maggio 2024) In un'intervista a.itspiega il suo programma per le elezioni europee e difende le manifestazioni studentesche, purché "non degenerino in atti di violenza e non impediscano alle persone di poter parlare".

La scelta di Giorgia Meloni di candidarsi alle europee come "Giorgia" ha scatenato l'indignazione della sinistra. Ma la polemica sull'alias, la dicitura alternativa che ogni candidato può indicare per farsi votare sulla scheda, non ha risparmiato ...

I cattolici di "Tempi Nuovi" guidati da Giuseppe Fioroni , già ministro dell'Istruzione nel secondo governo Prodi, puntano sulla Moratti per le prossime Europee

Moratti e i debiti milionari al San Gerardo di Monza - moratti e i debiti milionari al San Gerardo di Monza - Cerca un posto in Europa letizia moratti, ma in Lombardia lascia un’ombra grande come l’Ospedale San Gerardo di Monza, centro di eccellenza della pediatria, “regalato” ai privati scaricando sul ...

