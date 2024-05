Una notte più luminosa del giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) La cultura a portata di tutte le tasche. Unache è piùdel, in fondo, perché la cultura porta sempre luce. Accende cervelli ed emozioni. Torna domani la bella iniziativa organizzata in occasione dellaEuropea dei Musei. Apertura fino a mezzae accesso al costo simbolico di un euro per i musei pratesi. Per l’occasione, il Centro Pecci, il Museo del Tessuto, il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo di Palazzo Pretorio, la casa Museo di Francesco Datini, la Galleria di Palazzo degli Alberti, il Museo di Scienze Planetarie e l’Archivio di Stato apriranno al pubblico – con accesso alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee in corso - dalle ore 21 alle ore 24. m. c.