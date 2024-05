Elly Schlein lancia Virgilio | ottimo sindaco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Solo quindici minuti di ritardo per, arrivata a Cremona per un comizio elettorale che ha tenuto sotto i portici del cortile Federico II, a favore del candidato Andrea, ma anche per sostenere il voto per il Pd alle elezioni europee e davanti ai sostenitori del suo partito. Il ritardo era dovuto ai temporali che hanno colpito città e provincia nel pomeriggio, con strade allagate e difficoltà di spostamento. Ma la segretaria del Pd non si è soffermata sulla pioggia, bensì sulla bufera che da tempo coinvolge la sanità pubblica: "I fondi per la sanità dopo il Covid sono sempre diminuiti – ha detto la segretaria – e si sta andando verso una china pericolosa. La spesa per la sanità, riferita al Pil, è scesa con questo governo e di questo passo si arriverà a cifre inferiori a prima della pandemia. E lo dico da questo ...

Niente da fare: il confronto tv tra Elly Schlein e Giorgia Meloni che era stato annunciato per il 23 maggio su Rai 1, a Porta a porta, non ci sarà. A comunicarlo è proprio la Rai. Gli altri partiti , infatti, non hanno accettato l'invito ai ...

Alla fine il confronto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein non si farà. Un peccato, secondo il nostro punto di vista, perché avrebbe senza dubbio coinvolto gli elettori, anche i più giovani, magari invogliandoli a recarsi alle urne. Il che, in tempi ...

Europee, Schlein “Qualcuno ha voluto impedire confronto tra me e Meloni” - Europee, schlein “Qualcuno ha voluto impedire confronto tra me e Meloni” - ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe stata una bella occasione il confronto con Meloni, ma non è andata così: qualcuno ha preferito rinunciare pur di impedire alle due donne dei primi partiti del paese di conf ...

La rassegna stampa di oggi, 17 maggio - La rassegna stampa di oggi, 17 maggio - "Multe raddoppiate in un anno", titola l'Adige. Nel 2023 pagati 16 milioni di euro per le contravvenzioni. L'aumento del numero di autovelox fa volare gli incassi dei comuni. In taglio centrale le ...

L'Ufficio studi di Montecitorio certifica: la pdl di Schlein sulla sanità non ha le coperture - L'Ufficio studi di Montecitorio certifica: la pdl di schlein sulla sanità non ha le coperture - La segretaria del Pd ci ha messo la firma e la faccia, ci si aspettava un lavoro inattacabile e invece la proposta di legge non è nulla di più di uno spot elettorale ...