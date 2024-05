Danzando sul red carpet Keoghan - emozioni estreme con il divo di Saltburn

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sette minuti di standing ovation, a Cannes, per Bird e per i suoi protagonisti, alcuni dei quali troppo giovani per entrare in sala – ammessi però al red. Perché Bird è un film che parla soprattutto di adolescenti. Di padri troppo giovani, di figlie costrette a fare da madri alle sorelline, figlie smarrite e toste, costrette a inventarsi un modo per vivere, per sopravvivere. Passato ieri inconcorso, è un film tumultuoso, realistico e crudo come un film di Ken Loach, si aggira fra case abusive, vite povere e violente, all’estremo limite del disastro. Ed è anche un film poetico, prepotentemente surreale, come Birdman di Iñárritu. Scritto e diretto da Andrea Arnold, regista amatissima a Cannes, dove ha vinto tre volte il Premio della giuria, Bird aveva bisogno di attori coraggiosi, capaci di andare in fondo, al limite delle, e li ha ...