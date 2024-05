Frank Matano | “Arrivato a Milano non potevo pagare l’affitto - ho deciso di fare il comico grazie a Pozzetto”

Frank Matano a caccia di nuovi talenti: “La risata è una ghigliottina, Oversympathy sarà una gara punk per chi sa far ridere” - Frank matano a caccia di nuovi talenti: “La risata è una ghigliottina, Oversympathy sarà una gara punk per chi sa far ridere” - Il comico lancia uno show basato sul microfono aperto: “Il pubblico è il cervello più intelligente nel capire che cosa fa ridere e cosa no” ...

Over Sympathy: spettacolo comico con Frank Matano - Over Sympathy: spettacolo comico con Frank matano - Venerdì 17, domenica 19 e domenica 26 maggio 2024 alle ore 21.00 alla Santeria Toscana 31 di milano è in programma Oversympathy, un format comico originale con Frank matano.

Over Sympathy, spettacolo comico open mic con Frank Matano - Over Sympathy, spettacolo comico open mic con Frank matano - Venerdì 17, domenica 19 e domenica 26 maggio 2024 alle ore 21.00 alla Santeria Toscana 31 di milano (viale Toscana 31) è in programma Oversympathy, un format comico originale basato sull’open mic con ...