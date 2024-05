A che ora corre domani Jacobs al Roma Sprint Festival | dove vederlo in tv - streamin - avversari

(Di venerdì 17 maggio 2024) Marcellsarà una delle grandi stelle del, che andrà in scena sabato 18 maggio presso lo Stadio dei Marmi nella Capitale. Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà sulla distanza prediletta, sarà la sua seconda uscita stagionale a livello individuale dopo essersi espresso in 10.11 a Jacksonville qualche settimana fa. Il velocista lombardo, che ha poi contribuito alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Messia dell’atletica tricolore sta cercando la miglior forma possibile in vista dei Giochi,vuole essere assolutamente competitivo per cercare una nuova magia dopo l’apoteosi di Tokyo. Marcellaffronterà su tutti Chituru Ali, velocista comasco sceso a un superbo 10.06 poche settimane fa a Dubai e che insegue un ...

