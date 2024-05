Il sindacato di Polizia | Carenza di agenti in Bergamasca - sicurezza dei cittadini a rischio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bergamo. “Alla data del 31 dicembre 2023 le carenze organiche complessive delladi Stato ammontavano a 10.271 unità, pari al 9% della dotazione organica prevista dalla legge, risultante dalla differenza tra una dotazione organica pari a 109.408 unità e una forza effettiva pari a 99.137 unità. Questi sono dati ufficiali del Dipartimento della pubblica, una situazione che nella nostra città vede in ulteriore peggioramento le percentuali didi organico nel 2024 per la mancanza di assegnazioni di nuovie tanti pensionati”. Così, in una nota, Giovanni Brega e Danilo Messina della Segreteria Provinciale del SILP CGIL di Bergamo. “Il nostro territorio – spiegano i dirigenti del SILP CGIL – soffre da tempo di carenze organiche importanti che non riguardano solo la Questura, i cui impegni ...

