(Di venerdì 17 maggio 2024) Ha aperto il Job day l’assessora all’istruzione e formazione di Regione Lombardia Simona Tironi, che ha annunciato come da ottobre 2024 sarà attiva una web App per accompagnare i ragazzi alla scelta delle aziende da visitare, insieme ai genitori, per farsi un’idea di quale strada intraprendere. "Ci sarà un’App - ha spiegato - con Qr code per poter inserire le informazioni personali, ma anche passioni, inclinazioni, mestiere o professione svolto dai genitori e poi le informazioni su quanto i ragazzi conoscono la transizione digitale. Dalle informazioni fornite, verrà suggerita loro l’azienda più idonea da visitare, con la geolocalizzazione per vicinanza territoriale. Sono già oltre un migliaio le aziende che si sono rese disponibili". Durante la visita un tutor aziendale neoassunto, quindi poco più grande dei ragazzi visitatori, parlerà di intelligenza artificiale impiegata nel ...

Proseguono le celebrazioni per lo scudetto dell' Inter . Le richieste di biglietti arrivate per il match contro la Lazio sono state oltre 200mila. Prezzi dei bagarini alle stelle

La democrazia a senso unico della sinistra. I ragazzi di Spl - studenti per la libertà - erano andati alla facoltà di antichistica per leggere un comunicato ed esprimere le preoccupazioni degli studenti che, a causa delle occupazioni pro Palestina, ...

La caccia al posto diventa più veloce. Una App per orientare i giovani - La caccia al posto diventa più veloce. Una App per orientare i giovani - Ha aperto il Job day l’assessora all’istruzione e formazione di Regione Lombardia Simona Tironi, che ha annunciato come da ottobre 2024 sarà attiva una web App per accompagnare i ragazzi alla scelta d ...

Profumo di secondo posto per il Lugano, che supera il Winterthur 4-2 a Cornaredo - Profumo di secondo posto per il Lugano, che supera il Winterthur 4-2 a Cornaredo - Lugano-Winterthur: commento, voti. Gara valida per la 36/a g.ta della CSSL svizzera 2023/24, disputata il 16/5/24 a Lugano, e terminata 4-2.

Serie B, parte la caccia alla promozione: Palermo avanti sulla Samp, in quota sfida del gol Brunori-De Luca - Serie B, parte la caccia alla promozione: Palermo avanti sulla Samp, in quota sfida del gol Brunori-De Luca - ROMA – Inizia la corsa dei playoff in Serie B con il turno preliminare fra Palermo e Sampdoria, sesta e settima nella stagione regolare della cadetteria.