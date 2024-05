Iit - sensori da impiantare per le malattie cardiovascolari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) All’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera c’è un gruppo che è chiamato a fare da capofila all’interno del progetto IV-Lab finanziato dall’Unione Europea, appena partito. Il progetto mira a sviluppare un dispositivo multisensore impiantabile nei vasi sanguigni, come vene o arterie periferiche, per monitorare i parametri corporei e, quindi, lo stato di salute di una persona. Una volta impiantato in pazienti in cui sono presenti, il sistema potrà costituire una piattaforma in grado di rilevare un numero elevato di parametri emodinamici e biochimici utili al personale medico. A portare avanti il progetto, coordinato da Virgilio Mattoli, ricercatore dell’IIT di Pontedera, sono coinvolti: il gruppo di Soft Micro-Electronic Materials del Center for Materials Interfaces (CMI) con sede a Pontedera, il Printed ...