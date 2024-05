Il rilancio del turismo La ricetta del Comune per potenziare il settore

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Daniele Rosi Intercettare i flussi turistici delle zone vicine, proponendo un’offerta specifica e moderna. Queste le intenzioni illustrate dall’assessore Lara Benfatto intervenuta nella commissionepresieduta da Gianmaria Nardi per un punto della situazione sul temain città. Molte le questioni in ballo, tra situazioni già delineate e altre da perfezionare, nell’ottica di un’offerta in grado di rispondere a una domanda sempre più consapevole, in cui è il turista stesso a volere un certo tipo di servizi. Una domanda che sempre più si sta orientando verso ildi prossimità e ilesperienziale, su cui l’amministrazione ha intenzione di sviluppare alcune proposte. Stando ai dati raccolti, sono soprattutto i turisti stranieri a lasciare dei feedback positivi dopo la visita nel territorio ...

Guide, associazioni di categoria, operatori turistici, ristoratori e cittadinanza si sono radunati ieri alla Sala delle Baleari per la giornata dedicata alla condivisione di nuove strategie e proposte per progettare insieme l’offerta turistica di ...

Un’importante mole di risorse a disposizione per le strategie regionali di rilancio e di investimento nel sistema turistico regionale. Nel programma annuale per il turismo del 2024, approvato dalla giunta regionale delle Marche, la previsione è ...

Pitigliani e i cambiamenti: "Rilancio per Castellina" - Pitigliani e i cambiamenti: "rilancio per Castellina" - Stefano Pitigliani si candida per Castellina Cambia in risposta alla richiesta inaspettata dei cittadini. Punta a riportare il paese all'eccellenza nell'accoglienza e nella promozione turistica, con a ...

Osservatorio Turismo Open Air: 56,5 milioni di presenze per estate 2024 - Osservatorio turismo Open Air: 56,5 milioni di presenze per estate 2024 - Roma, 16 mag. (askanews) – Human Company, azienda storica punto di riferimento nell’hospitality in Italia e attiva da oltre quarant’anni nel turismo open air, e THRENDS, società specializzata in anali ...

"Consolidiamo San Giovanni Valdarno come destinazione turistica": Confcommercio ai candidati sindaco - "Consolidiamo San Giovanni Valdarno come destinazione turistica": Confcommercio ai candidati sindaco - C’è il rilancio turistico di San Giovanni Valdarno al primo posto ... prodotti turistici allineati alle richieste del mercato nazionale e internazionale. Il turismo è un settore economico di cui tutti ...