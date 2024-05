Manganellate alla trans Agente offre tremila euro | Accettiamo la somma Ma a titolo di acconto

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Federica Zaniboni Uno dei cinque agenti della polizia locale imputati per il caso di Bruna, la donnaessuale di 42 anni colpita anel maggio del 2023, ha scelto il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. Un altro ha invece offerto un risarcimento da 3mila. È quanto emerso dall’udienza preliminare di ieri davanti al gup Patrizia Nobili, che proseguirà il prossimo 17 giugno per gli altri quattro poliziotti. L’offerta risarcitoria è stata accettata ddonna, difesa dall’avvocato Debora Piazza, comesu un eventuale risarcimento di danno maggiore. Secondo le accuse, i “ghisa” avrebbero colpitotesta la 42enne con il bastone distanziatore quando già si trovava a terra, dopo che le era stato spruzzato al ...

