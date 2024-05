Cercasi lavoro disperatamente Tutti al Job day - la carica dei 600

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Grande successo per il Job Day “Agenda- investire per il futuro“, ieri alla Villa Reale, dedicato alla promozione dell’occupazione e al sostegno dii lavoratori. Organizzato dalla Provincia di Monza e della Brianza insieme ad Afol Monza Brianza, l’evento ha visto la partecipazione, oltre che del presidente della Provincia Luca Sant’ambrogio e del sindaco Paolo Pilotto, anche dell’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia Simona Tironi. Presenti circa 600 cittadini interessati ai colloqui, di diverse fasce d’età. Il Job Day ha offerto la possibilità di incontrare rappresentanti di una ventina di aziende, e una decina tra agenzie per iled enti di formazione e del terzo settore del territorio. Un’occasione per esplorare le opportunità die i corsi di formazione disponibili sul ...