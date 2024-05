Maninni - l' intervista | Sanrem - il nuovo singolo e l' amore

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mentre esce il suo primo potenziale tormentone estivo, il Big dio 2024 ci racconta come intende l'. E di qualche esperienza passata che ha messo in musica

Lil Jolie da domani il nuovo Ep “La vita non uccide” - Lil Jolie da domani il nuovo Ep “La vita non uccide” - Parte con il suo primo vero e proprio tour Nevruz Joku, che dopo la trionfale esperienza ad XFactor (terzo classificato ufficiale, vincitore morale per molti) può finalmente scendere in campo nella ...