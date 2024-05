(Di venerdì 17 maggio 2024) Probabilmente il premier slovacco Robertce la, ma lo spettro dellapolitica torna ad aggirarsi per il Vecchio Continente. In vista delle europee, Bruxelles è preoccupata. "Condanniamo ogni atto dicontro personalità politiche. Siamo certamente preoccupati da questi fenomeni che possono aumentare le divisioni all’interno dell’Ue e nelle nostre democrazie", dice il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer. E non è una preoccupazione generica. Giusto ieri il primo ministro polacco Donald Tusk ha fatto saper sui social di aver ricevuto minacce dopo l’al suo omologo slovacco, allegando lo screenshot di un commento minaccioso nei suoi confronti, poche ore dopo l’ai danni di Robert: "Oggi – si legge nel post – gli ...

Si chiama Juraj Cintula ed è l'aggressore del premier slovacco Robert Fico . È lui l'uomo che ieri ha sparato ieri ad Handlova, vicino Bratislava, ferendo in modo grave il premier rieletto per la terza volta lo scorso ottobre. I motivi sono di ...

Attentato in Slovacchia. Fico resta grave, ma ce la farà. L’assalitore è un lupo solitario. Allarme violenza in Europa - Attentato in Slovacchia. fico resta grave, ma ce la farà. L’assalitore è un lupo solitario. Allarme violenza in Europa - L’aggressore 71enne, accusato di omicidio premeditato, si dice "orgoglioso" del suo gesto. Il premier polacco Tusk: "Ho ricevuto minacce di morte". Il commissario Mamer: rischio divisioni.

L'attacco a Fico e una nebbia di disinformazione che dura da anni - L'attacco a fico e una nebbia di disinformazione che dura da anni - Tutti denunciano il clima di violenza e la Slovacchia cerca di curare le ferite di una stagione lunga fatta di propaganda, accuse politiche e dell'uccisione del giornalista Jan Kuciak ...

Il commento/ I candidati si scoprono più fragili - Il commento/ I candidati si scoprono più fragili - sono pericolosamente esposti alla violenza di coloro che gli fanno ressa intorno. Il premier Robert fico, ne è la prova. Difficile ed errato paragonare – faccio un esempio – l’assassinio del primo ...