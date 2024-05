La sinistra che sa fare pace con Blair

(Di venerdì 17 maggio 2024) Riprendiamoci il futuro del Regno Unito, ha detto Keir Starmer, lanciando “i primi passi per il cambiamento” del paese, quando il suo Labour sarà al governo. E’ andato nell’Essex, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La lagna è iniziata, anche prima del previsto. Il giorno dopo l’accordo per il duello in tv Meloni-Schlein , il 23 maggio nel salotto di “Porta a Porta” di Bruno Vespa, il Pd già mette le mani avanti: “Giochiamo in trasferta”, in riferimento alla ...

Il leader del Labour britannico, Keir Stamer, ha presentato i sei punti che sostanziano il suo programma. La sua "carta degli impegni" evoca quella dell'ex premier nel 1997 e l'ispirazione è voluta.

Dalla giustizia all'autonomia passando per la Liberazione, il tax credit e il premierato. Lo strano caso dei partiti di maggioranza che per giustificare le proprie riforme dice che in fondo sono un po ...

La sinistra di Fratoianni e Bonelli è quella più coerente con ... Mentre è, purtroppo, possibile farlo nel caso di Gaza e del popolo palestinese. Dobbiamo dare alla pace la sua opportunità. Dobbiamo ...