Si rompe un tubo Niente acqua in bagno | alunni tutti a casa

(Di venerdì 17 maggio 2024)fuori: ieri alle 10.30 gli studenti della sede centrale del liceo Cairoli di corso Mazzini sono stati mandati a. Nei bagni non c’era, i ragazzi non potevano rimanere in classe. "A causa della rottura di unnelle cantine è stata interrotta la fornitura di- ha spiegato la dirigente Bruna Spairani -. Pensavamo che la sospensione durasse un’ora e le lezioni potessero svolgersi regolarmente, ma i lavori si protraevano: siamo stati costretti a interre le attività scolastiche mattutine e pomeridiane". Il liceo Cairoli, che ha l’indirizzo linguistico, delle scienze umane, economico sociale e musicale, è uno dei più numerosi della città ospitato nel settecentesco palazzo Olevano, antica sede storica, e nella succursale di corso Garibaldi. Oltre alle normali ...

Un geyser d'acqua alto 5 metri : è un getto enorme quello che esce dalla voragine di Via Sestio Menas, nel quartiere romano del Quadraro . Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e operatori Acea per arrestare l'enorme fuoriuscita dopo ...

Continua ad allargarsi la voragine lungo via Sestio Menas, in zona Quadraro , a Roma , apertasi per la prima volta nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2024. Nel primo pomeriggio di giovedì 2 maggio dentro la voragine un tubo si è rotto, ...

