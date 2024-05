Elly Schlein a Bergamo per ringraziare il Gori sindaco e lanciare la campagna di Elena Carnevali

(Di venerdì 17 maggio 2024)arriva a, pronta a sostenere la candidatura di, candidatadella coalizione di centrosinistra per il Comune di, e quella di Giorgio, candidato alle Europee. Ad accoglierla almeno 200 persone, militanti del Partito Democratico, appartenenti sia alla sezione cittadina che a quella provinciale. Europa e, in un unico filo conduttore lungo il quale si è snodato il discorso diche ha puntato l’attenzione sulla visione di un’Europa federale, sociale, inclusiva, verde, capace di dire basta alle guerre e di incentivare l’unione tra i popoli, di accrescere il lavoro.chiede il voto per ...

Bergamo . Elly Schlein arriva a Bergamo La segretaria nazionale del Pd sarà oggi, sabato 23 marzo, alla Casa del Giovane, in occasione della penultimo Forum Europa del PD. Un’occasione importante per la città e per gli esponenti Dem che si ...

Elly Schlein a Cremona. Focus - elly Schlein a Cremona. Focus - Sotto i portici di cortile Federico II, elly Schlein ha radunato il popolo di sostenitori del Partito democratico. La segretaria dem è arrivata a Cremona alle 18,15, con un ...

Tajani, gli eredi di Berlusconi sono i militanti di Forza Italia - Tajani, gli eredi di Berlusconi sono i militanti di Forza Italia - (ANSA) - LIVORNO, 16 MAG - 'L'erede di Berlusconi non esiste. Io non lo sono di certo. Lo sono i militanti, e gli elettori che votano Forza ...

Corteo alla Sapienza degli studenti in presidio per Gaza, aumentano le tende - Corteo alla Sapienza degli studenti in presidio per Gaza, aumentano le tende - All'interno dell'Università La Sapienza di Roma, al grido di "Free free Palestine", è partito il corteo degli studenti e delle studentesse che erano in presidio, per il "contro-Senato", sul pratone ...