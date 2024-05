Card treno - vendita in calo In flessione anche i biglietti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dal 16 marzo, giorno in cui sono entrate in vigore le famigerate tariffe turistiche volute da Regione Liguria per il Cinque Terre Express, ladei titoli di viaggio sulla tratta La Spezia-Levanto e quella delle Cartedel Parco nazionale hanno subito una. Gli incassi – come illustrato ieri da La Nazione – non ne hanno però risentito, proprio in virtù dell’aumento delle tariffe. È quanto emerso ieri dalla riunione del tavolo di monitoraggio voluto da Regione Liguria per valutare i primi effetti a due mesi dall’introduzione delle nuove tariffe. Tra il 16 marzo e la prima domenica di maggio il ladei titoli di viaggio nella tratta Levanto-Spezia ha subito unadel 12,5% rispetto al 2023, ma un incremento del 15% rispetto al 2022. Il numero delle Carte ...

