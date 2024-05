Cronisti in classe. La 2F di Fucecchio vince il primo premio. Seconda la Busoni - cronisti in classe. La 2F di Fucecchio vince il primo premio. Seconda la Busoni - Tra gli ospiti la sindaca Barnini e Rebecca Corsi dell’Empoli Fc "L’importanza di leggere i quotidiani per formarsi un’opinione" .

Cronisti in classe: hanno vinto i ragazzi, tutti - cronisti in classe: hanno vinto i ragazzi, tutti - Dopo mesi di lavoro e pubblicazioni, oggi il giorno più atteso per l’iniziativa firmata Qn-La Nazione che ha premiato gli studenti ...

L’agricoltore e il suo ufficio a cielo aperto - L’agricoltore e il suo ufficio a cielo aperto - I giovani reporter della classe 3B si misurano con un tema di grande attualità, a tu per tu con Elisa Macchi e Luca Mari del Cso Italy ...