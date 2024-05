(Di venerdì 17 maggio 2024) La sistemazione deidi via Lancetti, iniziata lo scorso aprile per l’ammodernamento degli impianti tranviari, necessita di un intervento più invasivo che richiederà più tempo del previsto. In queste settimane è stata completata la realizzazione di diversi pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, ma la pendenza della strada nella parte centrale non consente il deflusso e facilita il ristagno delle acque. Pertanto, oltre al rifacimento della pavimentazione con i, sarà necessario intervenire con un riempimento del sottofondo stradale costituito da pietrisco, in modo da compattare il terreno, evitare nuovi cedimenti e rialzare lievemente la pavimentazione stradale. L’intervento in questo modo sarà risolutivo, ma richiederàpiùrispetto a quelli preventivati.

Notizie poco rassicuranti per il ripristino della cosiddetta linea ferrovia ria storica che unisce Salerno a Napoli: infatti, a due mesi dalla frana avvenuta tra Vietri sul Mare e Salerno, non è stato fatto ancora nulla – come riporta il quotidiano ...

Tempi più lunghi per i lavori lungo i binari - tempi più lunghi per i lavori lungo i binari - L'ammodernamento dei binari di via Lancetti a Milano richiede un intervento più invasivo e prolungato del previsto a causa di problemi di drenaggio.

Investito sui binari: treni fermi tra Tuscolana e Roma Termini - Investito sui binari: treni fermi tra Tuscolana e Roma Termini - Sul posto la polizia ferroviaria. Ritardi fino a un'ora per Alta Velocità e Intercity. Disagi sulla linea Orte - Fiumicino Aeroporto ...

Lavori più lunghi in via Lancetti: via ancora chiusa e mezzi Atm deviati - Lavori più lunghi in via Lancetti: via ancora chiusa e mezzi Atm deviati - Fino alla fine del cantiere saranno modificati anche i mezzi Atm che passano in via Lancetti.