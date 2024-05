Il Liguria-gate Toti | Non ho commesso reati Ma dai pm andrà solo a fine mese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Non hoalcun reato". È quanto manda a dire Giovannitramite il proprio legale, Stefano Savi. Dagli arresti domiciliari nell’abitazione di Ameglia, in provincia di La Spezia, il governatore dellafa sapere che "studia le carte e lavora" in preparazione dell’atteso interrogatorio davanti al pm "per dimostrare la correttezza del mio operato" e respingere le accuse di corruzione semplice continuata e aggravata, falso e agevolazione della mafia. Ma l’audizione non si svolgerà prima di, dilatando perciò tutte le scadenze delle vicenda, comprese le probabili dimissioni del governatore.avrebbe preferito incontrare prima i magistrati per accelerare i tempi di revisione dei domiciliari. I pm intendono però sentire prima con gli altri indagati. A ...