Giornali e magistratura | è da qui che s’inizia a cambiare la giustizia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Al direttore - Come provare a invertire la tendenza – all’apparenza inarrestabile – a unapenale (sempre più) mediatica e al relativo format, ben ripagato in termini di audience, al quale inesorabilmente ci stiamo rassegnando? Non basta la solita invocazione all’intervento legislativo: tante e sostanzialmente disapplicate le norme già vigenti in materia. Occorrestrategia e provare piuttosto a investire, in chiave sistemica e reticolare, sul “fattore culturale” in una duplice prospettiva: da un lato, incrementando la sensibilità tecnico-giuridica degli operatori dell’informazione giudiziaria, ad esempio rendendo obbligatori percorsi formativi di tecnica e linguaggio processuale; del resto, il cronista giudiziario assume un ruolo peculiare e delicato – informare sull’amministrazione della–, che non può ...

